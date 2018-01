Turnerschaft St. Tönis hält an Zoran Cutura als Trainer fest

Die Trainerfrage bei der Turnerschaft St. Tönis ist geklärt. Zoran Cutura, der im Dezember zunächst interimsmäßig Jürgen Hampel beerbte, wird den Aufsteiger weiterhin betreuen. Auf den Mann an der Seitenlinie wartet zukünftig viel Arbeit. Die Turnerschaft rangiert aktuell auf einem Abstiegsplatz mit drei Zählern Rückstand zum rettenden Ufer. Daneben kämpft Cutura mit der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga etwas überraschend um den Aufstieg.

Der Einstand des Übungsleiters bei der Erstvertretung war durchaus ordentlich. Dem gewonnenen Schicksalspiel gegen Bottrop folgte ein ansprechender 24:23-Auftritt im Stadtderby gegen Vorst. "Für die vielen positiven Eindrücke in dieser Begegnung können wir uns leider nichts kaufen. In der jetzigen Situation zählen nur Punkte. Wir müssen uns in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive in allen Bereichen verbessern. Es mag ein wenig langweilig und abgedroschen klingen, aber wir dürfen nur von Spiel zu Spiel schauen", betont der neue Hauptverantwortliche. In der Defensive sieht Cutura vielversprechende Ansätze: "Leider verfügen wir im Durchschnitt über eine sehr kleinen Abwehrblock. Demnach müssen wir unser Glück in einer offenen Deckung suchen und sehr agil sein. Hier war zuletzt eine positive Entwicklung erkennbar." Eine solide Defensive werden die St. Töniser auch im anstehenden Heimspiel gegen den TV Geistenbeck (Sa. 19.15 Uhr) brauchen. Der Tabellenzweite stellt mit 325 erzielten Treffern derzeit den besten Angriff der Liga und hat zudem mit Phillip Crews den erfolgreichsten Torschützen in seinen Reihen den es gilt aus dem Spiel zu nehmen.

(mcp)