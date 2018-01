TVO will weiteren Absturz verhindern

Die Oppumer Handballer haben im letzten Hinrundenspiel Überruhr zu Gast. Kevin Glavan

Der TV Oppum will am letzten Hinrundenspieltag einen Befreiungsschlag landen. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Ljubomir Cutura den direkten Tabellennachbarn SG Überruhr, die nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses einen Platz hinter dem Altmeister steht. Mit einem Sieg wollen die Oppumer den Abwärtstrend der vergangenen Spiele stoppen. Der Anwurf erfolgt um 19.45 Uhr in der heimischen Halle an der Scharfstraße.

Mit lediglich drei Punkten aus den vergangenen acht Partien rutschte der TVO vom zweiten Tabellenplatz auf den neunten ab. Dabei bedarf es vor allem in Angriff eine deutliche Leistungssteigerung. "Kaum einer zeigte eine gute Leistung im Angriff", resümierte Cutura nach dem letzten Spiel gegen die Borussia Mönchengladbach. Dass die Mannschaft auch besser spielen kann, das weiß der Trainer der Grün-Weißen. Denn die meisten der vergangenen Spiele verlor der Altmeister mit lediglich einem Treffer. Vor allem in spielentscheidenden Phasen bedarf es auf Oppumer Seite mehr Konzentration beim Torabschluss. "Wir müssen im Angriff deutlich besser spielen, sonst haben wir auch in den kommenden Spielen keine Chance zu gewinnen", sagt Oppums Übungsleiter.

Dreh- und Angelpunkt bei Überruhr ist Pierre Sieberin, der in der laufenden Spielzeit für 74 Treffer der Mannschaft erzielte. Allerdings stellen die Gäste mit erst 305 geworfenen Toren eine der schwächeren Angriffsreihen der Liga auf. Nicht nur deswegen macht sich Cutura über die eigene Abwehr weniger Sorgen: "Wir zeigen in der Abwehr gute Leistungen. Diese müssen wir auch gegen Überruhr wieder abrufen", erklärt er. Gepaart mit einer besseren Angriffsleistung ist sich Cutura sicher, dass sein Team das Heimspiel gegen Überruhr gewinnen wird. Bei einer weiteren Niederlage droht dem TVO ein weiteres Abrutschen in der Tabelle. Dies wollen die Oppumer mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern. "Wir sind sehr motiviert, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen", lautet seine Kampfparole.