Twitter will Musikdienst starten

Musikstreaming-Dienste sind derzeit schwer angesagt. Besonders, da mittlerweile die mobilen Bandbreiten den Musikgenuss unterwegs ermöglichen. Das hat auch Twitter erkannt und steigt jetzt in das Geschäft ein. Dazu hat der Kurznachrichtendienst den Musik-Dienst "We Are Hunted" übernommen.