U23: Heute gegen Kleve und Freitag gegen den FC

Borussias U23 bereitet sich seit einer Woche auf den Rest der Rückrunde vor. Heute steht der erste Test an. Um 19.30 spielt das Team von Trainer Arie van Lent auf dem Fohlenplatz neben dem Stadion im Borussia-Park gegen van Lents Ex-Verein 1. FC Kleve, der in der Landesliga spielt. Am Freitag ist erneut ein Übungsspiel an gleicher Stelle. Dann misst sich der Regionalligist um 19 Uhr mit dem Landesligisten 1. FC Mönchengladbach. Derweil wurde auch das Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf terminiert. Das Spiel ist am 28. März um 19 Uhr. Das Heimspiel der U23 gegen den Bonner SC ist von Samstag, 17. März, 14 Uhr, auf Freitag 16. März, 19.30 Uhr vorverlegt worden.