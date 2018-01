Über Tellerrand in die EU blicken

Auch im elften Jahr ist die Idee nicht überholt, in Langenfeld nach und nach alle Staaten der Europäischen Union zwölf Monate lang zu beleuchten.

Im Gegenteil: Gerade in einer Zeit, in der sich viele EU-Staaten abschotten, Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind und es in manchen Staaten separatistische Bestrebungen von Volksgruppen gibt, ist der Blick über den nationalen Tellerrand wichtig.

Wenn das mit Spaß, Kultur und Interessantem passiert: Umso besser. Servus Österreich!

