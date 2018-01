später lesen Flingern Unbekannte schlagen Mann in Flingern nieder Teilen

In der Nacht zu gestern ist auf der Mettmanner Straße ein 61-jähriger Fußgänger von Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Dabei wurde er derart schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 1.30 Uhr von der Ackerstraße kommend zu Fuß in Richtung Kettwiger Straße unterwegs. In Höhe der Krahestraße sei er auf Stimmen aufmerksam geworden und habe sich umgedreht. Im selben Moment wurde ihm ein nicht identifizierter Gegenstand so fest ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, fehlte seine Geldbörse. Von zuhause aus alarmierte der Mann Rettungsdienst und Polizei. Die bittet um Hinweise unter Telefon 0211 8700.