Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Heute Morgen kam es an der Gruitener Straße in Hochdahl zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Erkrath unterwegs, als im Bereich der Serpentine mehrere Rehe die Straße querten.