US-Arzt Nassar bekennt sich in drei weiteren Fällen schuldig

Larry Nassar, früherer Teamarzt des US-Turnverbandes (USAG), hat sich in drei weiteren Fällen des sexuellen Missbrauchs schuldig bekannt. Vor einer Woche hatte er in einer Verhandlung vor einem Gericht in Lansing/Michigan in sieben Fällen seine Schuld eingeräumt.