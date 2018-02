später lesen Hamminkeln Väter kochen im Familienzentrum mit ihren Kindern Teilen

Väter kochen mit ihren Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren im Familienzentrum Kiga "Am Bach", Krechtingerstraße 25, Hamminkeln, und zwar am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 12.15 Uhr. Die Gebühr liegt bei fünf Euro. Eine zusätzliche Lebensmittelgebühr von zirka sechs Euro pro Vater mit Kind wird in bar im Kursus mit der Kursleiterin abgerechnet. Die Leitung hat Kerstin Betting-Naves. Der Kursus ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Familienzentrum Kiga "Am Bach" und dem Katholischen Bildungsforum Wesel. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 02852 6131 entgegengenommen.