Väter und Kinder turnen zusammen

Aktion am Samstag in der Turnhalle der Ferdinand-Lieven-Schule

"Bis auf wenige Ausnahmen sehen wir immer nur die Mütter", berichtet Heike Trottenberg, Leiterin des DRK-Familienbildungswerks in Hilden. Deshalb suche man schon seit einiger Zeit nach Mitteln und Wegen, Väter anders anzusprechen. Eine Möglichkeit: ein Aktionstag für beide in der Turnhalle. Viele Väter räumen dem Job Vorrang vor ihrer Familie ein, sind für ihre Kinder nur selten präsent. Wenn beide gemeinsam Erfahrungen miteinander teilten, sei das häufig auch ein gutes Fundament für schwierige Entwicklungsphasen wie die Pubertät, weiß Trottenberg. Und mit den gemeinsamen Erfahrungen kann man gar nicht früh genug anfangen. Deshalb bietet das DRK-Familienbildungswerk in Kooperation mit dem Städtischen Familienzentrum Traumquelle/Kunterbunt Sport, Spiel und Spannung für Väter mit Kindern im Alter von drei bis acht Jahren an.

Denn Mädchen und Jungen brauchen ihre Papas für Spiel, Spaß und zum Toben, Klettern, Springen, Balancieren, Werfen, Fangen. Beide können bei dieser Gelegenheit ganz neue Seiten am anderen entdecken.

Die Vater-Kind-Aktion findet statt am kommenden Samstag, 20. Januar, von 10 bis 12.15 Uhr in der Turnhalle Ferdinand-Lieven-Schule, Lortzingstraße. Information und Anmeldung beim DRK-Familienbildungswerk Hilden von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02103 5 56 28 oder im Städtischen Familienzentrum Traumquelle/Kunterbunt an der Lortzingstraße unter Telefon 02103 91046300.

(cis)