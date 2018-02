Veedelszoch ist wichtige Tradition

Das närrische Großereignis wird erstmals ausschließlich vom Förderverein Saubande organisiert. Holger Lodahl

Mehr als 1000 aktive Teilnehmer, 30 Gruppen, zehn Kapellen und mehrere Zehntausend jecke Zuschauer: Der Veedelszoch Gerresheim ist ein wichtiges Großereignis im Düsseldorfer Karneval. Seit 1976 findet der Zoch statt - eine feste Tradition also. Trotzdem stand das Großereignis vor etwa zwei Jahren auf der Kippe und drohte, nicht mehr stattzufinden. "Die Organisatoren zogen sich aus Altersgründen zurück, Nachfolger waren erst einmal nicht in Sicht", sagt Stefan Pitzer. Der Gerresheimer hatte als Kind den zweiten Zoch gesehen, "da war es schon wohl um mein jeckes Herz geschehen".

Um den Veedelszoch für den Stadtteil zu erhalten, gründete er einen Förderverein, für den er den Namen "Saubande" von seinen Vorgängern übernahm. Mit seiner Frau Silke, deren Schwester Andrea Dellwisch und Michael Uertz organisierte Pitzer den Zoch vor einem Jahr noch mit den vorigen Veranstaltern. "Sie leisteten großartige Arbeit", sagt das Vorstandsteam. "Zum Glück können wir auf ihre Erfahrungen zurückgreifen, das erleichtert uns die Vorbereitungen."

Anfang November ging das Planungsteam an die Arbeit. Wichtigste Aufgabe: Genehmigungen von städtischen Behörden. "Wir freuen uns, dass wir ein gutes Verhältnis zur Stadt haben und für alle Fragen rund um den Zoch gute Lösungen gefunden haben", sagt Stefan Pitzer. "So gibt es in 2018 den ersten Gerresheimer Veedelszoch, der von uns allein auf Räder und Beine gestellt wird", sagt Silke Pitzer erfreut.

Und es scheint wieder ein Zoch zu werden, der ebenso so schön wird wie in den vergangenen Jahren. Sportvereine haben sich angemeldet, viele Nachbarschaftsgruppen sowie Kapellen und Musikgruppen. Die Reihenfolge dieser hohen Zahl an Teilnehmern tüftelt Silke Pitzer aus. "Der Zoch muss ja zum einen eine schöne Abwechslung beim Zuschauen bieten", sagt sie und erklärt weiter: "Außerdem werden Wagen mit unterschiedlicher Musik nicht hintereinanderfahren können." Inzwischen steht die Reihenfolge so gut wie sicher fest, so dass der Zoch viele Gelegenheiten zum Jubeln, Schunkeln, Winken und Kamellefangen bietet. Andrea Dellwisch zum Beispiel freut sich, dass viele Jungs und Mädchen aus den nahen Kindertagesstätten mitmarschieren. "Die Kleinen geben sich besonders große Mühe bei ihren Kostümen und werden super aussehen."

Ebenfalls im Zoch dabei sind jecke Gruppen wie die Blaskapelle Garath, die Solinger Stadtkapelle, die Rheinfanfaren, der Gerresheimer Spielmannszug, die Hubbelrather Dorfmusikanten - viele Karnevalisten aus der nahen Gegend also. Um beim Gerreseheimer Veedelszoch zu glänzen, kommen manche Gruppen auch von weiter her. Die Wuppertaler Showtanzgarde etwa ebenso wie das Fanfaren Show Orchester Gotha und auch der Musikzug Hirschau nehmen gern eine längere Anreise in Kauf. Die weiteste Strecke aber dürfte die GuGGemusig LäGGerli-HaGGer sein. Der Fasnachtsverein kommt aus Basel, was die Saubande besonders freut, weil die Nordschweizer eigentlich jedes Jahr dabei sind, aber in 2017 wegen Terminschwierigkeiten aussetzen mussten. Für großen Applaus werden auch private Gruppen sorgen. "Für viele Nachbarn und Freunde ist der Veedelszoch ein großer Spaß, auf den sie sich lange mit Kostümen vorbereiten", erzählt Michael Uertz.

Der Förderverein Saubande hat zurzeit 70 Mitglieder. Schon eine ordentliche Zahl, findet Silke Pitzer, sagt aber: "Es könnten gern noch mehr werden." Wer möchte, könne sich bei den Karnevalsvorbereitungen kreativ einbringen. "Und zwar je nach seinen Interessen und Talenten." Der Vorstand betont entschlossen, wie wichtig der Gerresheimer Veedelszoch für den Stadtteil und seine Bewohner sei. "Der Zoch bringt die Menschen für einen Tag zusammen. Alle feiern, lernen sich kennen und haben Spaß - und alles klappt ohne Zwischenfälle." Ordnungshüter haben nur wenig zu tun.

"Es ist wichtig, den Veedelszoch als Tradition zu erhalten", sagt Stefan Pitzer, der ebenso wie seine Mitstreiter ehrenamtlich aktiv ist. "Unser Lohn ist, wenn alles beim Zoch gut klappt, die Leute glücklich sind und viele Kamelle fliegen", da sind sich alle einig.