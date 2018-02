später lesen Issum Veranstaltungen bei der Gemeinde Issum melden Teilen

Die Gemeinde Issum gibt vierteljährlich einen Veranstaltungskalender heraus, der als kostenlose Beilage des Mitteilungsblattes verteilt wird. Alle gemeldeten Veranstaltungen werden auch auf der Internetseite der Gemeinde Issum (www.issum.de) veröffentlicht. Vereine, Verbände und Organisationen können der Gemeindeverwaltung hierfür in Issum stattfindende Veranstaltungen, die einen größeren Personenkreis ansprechen, per E-Mail an internet@issum.de mitteilen. Folgende Angaben sind erforderlich: Veranstaltungstitel, Veranstalter, Termin, Uhrzeit, Ort, kurze Beschreibung der Veranstaltung, Eintrittsgeld oder Ähnliches, eventuell Foto, Plakat oder Logo für den Eintrag im Internet. Aufgrund des begrenzten Platzes behält sich die Gemeinde eine Auswahl der Veranstaltungshinweise vor.