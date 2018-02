Vermisster Stefan K. tot aufgefunden

Seine Leiche wurde bei Nijmegen ans Rheinufer gespült.

Seit fast zwei Monaten suchten Freunde und Familie nach dem Oberhausener Stefan K., der während einer Feier in der Altstadt verschwunden war. Jetzt haben sie die traurige Gewissheit: Der 35-Jährige ist tot. Seine Leiche war bereits am Freitag im niederländischen Nijmegen am Rheinufer angespült worden. Gestern wurde er eindeutig identifiziert. Zur Todesursache gebe es noch keine eindeutige Erklärung, teilte die Polizei Oberhausen mit, die Ermittlungen dauerten an. Stefan K. hatte am 3. Dezember mit Arbeitskollegen in der Altstadt gefeiert. Gegen ein Uhr hatte er sich verabschiedet - und war seitdem spurlos verschwunden. Im Hafen wurde sein Handy ein letztes Mal geortet, gefunden wurde er allerdings nie. Die Polizei setzte Spürhunde und einen Hubschrauber ein - ergebnislos. Nach knapp drei Wochen wurde die aktive Suche nach dem Oberhausener eingestellt. Freunde hatten seitdem immer wieder Suchplakate in der Düsseldorfer Altstadt aufgehängt, auch bei Facebook und in anderen sozialen Netzwerken Aufrufe gestartet. Möglicherweise war K. da längst tot, in Düsseldorf in den Rhein gestürzt und 114 Kilometer weit getrieben. Das ist nicht ungewöhnlich, zumal der Rhein beim derzeitigen Wasserstand auch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit hat.

In Düsseldorf war am 15. Januar eine Frauenleiche in Höhe der Rheinterrassen angespült worden. Auch sie wurde jetzt identifiziert, als eine 76-Jährige aus Linz. In ihrem Fall schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen aus.

(sg)