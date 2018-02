Verstärkung aus der Heimat in Berlin

KEMPEN/BERLIN (RP) Kaum ist der Motor des Parlamentes angelaufen, bekommt der Kreis Viersener CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer auch schon Verstärkung aus der Heimat. LucasReirat und TillHinckers (beide aus Kempen) sowie JohannesMevissen aus Nettetal und MaximilianSchumacher unterstützen den Parlamentarier derzeit.

"Seit ich in den Bundestag gewählt wurde, sehe ich mein Büro auch als eine Art 'Talentschmiede'. Interessierte können hautnah Politik erleben und mich in meiner Arbeit für die Heimat unterstützen. Klasse, dass sich auch so junge Menschen wie die vier für den Deutschen Bundestag begeistern können", meint Schummer erfreut.