VfL Bochum holt Abwehrspieler Simon Lorenz

Simon Lorenz soll die Defensive des VfL Bochum verstärken. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, erhält der 20 Jahre alte Abwehrspieler von 1899 Hoffenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. In der laufenden Saison bestritt Lorenz 17 Spiele in der Regionalliga Südwest sowie ein Spiel in der Europa League. "Wir trauen ihm zu, dass er sich auch zwei Ligen höher behaupten kann", sagte VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter.