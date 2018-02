Viele Ausrufezeichen, wenig Lehrgeld

Der starke Aufsteiger hat von Anfang an die nötige Qualität für die neue Umgebung mitgebracht. Andreas Holla steht mit seiner Mannschaft vor einer sorgenfreien Rückrunde - auch wenn der erfahrene Trainer davon noch nichts wissen möchte. Klaus Schopmans

twisteden Wer den Verlauf der Hinserie des Bezirksliga-Aufsteigers DJK Twisteden betrachtet, sollte eine kurze Rückschau auf die Aufstiegs-Saison 2016/17 nicht vergessen. Bei einer fast makellosen Bilanz mit nur einer Niederlage und einem grandiosen Torverhältnis von 103:18 waren die Voraussetzungen für die Schwarz-Weißen nicht schlecht, sich auch eine Etage höher behaupten zu können. Nach 17 Spieltagen in der neuen Umgebung hat sich diese Einschätzung bestätigt.

FOTO: Markus van Offern

"Wir haben eine ordentliche Hinrunde gespielt und die Umstellung gut verkraftet", stellt Trainer Andreas Holla zufrieden fest. Dass die Bäume nicht ganz so hoch in den Himmel wachsen, war angesichts der starken und ausgeglichenen Bezirksliga-Gruppe zu erwarten. Die Mannschaft setzte gleich am ersten Spieltag mit einem 3:0 im Derby gegen den SV Walbeck ein Ausrufezeichen. Die folgende 1:5-Niederlage beim Topfavoriten Fichte Lintfort brachte den Neuling keineswegs aus der Spur. Spätestens nach den Siegen gegen den MSV Moers und in Aldekerk war klar, dass sich die DJK Twisteden in der Bezirksliga nicht verstecken muss.

"Es gab auch Phasen, wo wir noch zu sehr von der Euphorie getragen wurden und unbekümmert alles auf eine Karte gesetzt haben. Da mussten wir dann gelegentlich schon einmal Lehrgeld zahlen", erinnert sich Andreas Holla und spielt beispielsweise auf die 1:4-Niederlage gegen die SGE Bedburg-Hau an. Unter der Rubrik "besonders ärgerlich" bleibt die Partie beim Lokalrivalen GSV Geldern in Erinnerung, als beim Stand von 1:1 in der 89. Minute die Flutlichtanlage ausfiel. Das Spiel wurde neu angesetzt und ging prompt mit 0:2 verloren.

Doch inzwischen können die Schwarz-Weißen über solche Kapriolen schon wieder lachen. Denn die Mannschaft hat bis zur Winterpause fleißig Punkte gesammelt und musste sich folgerichtig zu keinem Zeitpunkt mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen. Großen Anteil daran hat Torjäger Jan van de Meer, auf den auch in der Bezirksliga wieder Verlass ist. Mit bislang elf Treffern gehört der Stürmer auch in der neuen Liga zu den Top-Schützen. "Die ganze Mannschaft hat ihren Weg in der Bezirksliga gefunden. Davon profitiert dann auch ein Torjäger", erklärt Holla.

26 Punkte und der neunte Tabellenplatz können sich sehen lassen. Dennoch bleibt man rund um den Hartjesweg auf dem Teppich. Jedenfalls lassen die Verantwortlichen nach wie vor Vorsicht walten. "Wir orientieren uns zunächst noch an der unteren Tabellenhälfte. Fußball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft", mahnt der erfahrene Trainer. "Für mich wird sich nach den ersten beiden Auswärtsspielen zeigen, wohin unsere Reise führt."

Die DJK Twisteden steht vor vermeintlich leichten Aufgaben, die sich bloß nicht als Stolperfallen erweisen sollen. Los geht's am Samstag, wenn der Neuling ab 16 Uhr am Walbecker Bergsteg beim Vorletzten gefordert ist. Zwei Wochen später folgt der Auftritt beim abgeschlagenen Tabellenletzten MSV Moers. Sollte die DJK diese Prüfungen bestehen und auch im ersten Heimspiel gegen den FC Aldekerk nicht leer ausgehen, dürfte der angestrebte Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern sein.

An Trainer Andreas Holla und seinem Assistenten Reiner Winkels, der das Team soeben zum Gewinn der Kevelaerer Hallen-Stadtmeisterschaft geführt hat, soll's jedenfalls nicht liegen. Die beiden Männer hinter der Erfolgsgeschichte haben sich mit dem Verein bereits auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.