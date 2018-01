Vielseitige Hochzeitstrends im See Park Geldern

"Die Hochzeitsmesse ist da für einen ersten Kontakt mit den heiratswilligen Besuchern. Um nicht nur interessante Möglichkeiten zu präsentieren, sondern auch Vertrauen zu schaffen, dass mit uns einer der wichtigsten Tage im Leben richtig schön gelingt." Das erklärt Gisela Grabowski vom Fotostudio Selhof, die die Veranstaltung organisierte. Im Gelderner See Park werden am Sonntag, 21. Januar, von 11 bis 18 Uhr 13 Aussteller vor Ort sein.

Sylvia Lautenschläger von "Avantgarde Braut- und Festmoden" und Alfred Wrobel vom "City Salon", der auch moderiert, präsentieren mit zwei Modenschauen die neuesten Trends. "Spitze und Tüll sind wieder sehr beliebt, aber auch festere Stoffe sind im Kommen", weiß Expertin Lautenschläger. Sie wird die besten Cocktail-, Abend-, Schützen- und Festtagskleider um 12.30 und 16 Uhr auf der Bühne zeigen. Zwischendurch gibt es Aufführungen von Janine Ingenpass-Geiger und ihrem 8Counts-Studio für Ballett, Tanz und Sport, bei dem bereits viele für ihren Hochzeitstanz geprobt haben. Gesang wird es von Christine Maas geben.

"Nethen's Traumtorten" aus Krefeld zeigen die neuesten Eigenheiten in ihrem süßen Gewerbe, etwa "dass es momentan auch sehr beliebt ist, auf der einen Seite eine klassische Hochzeitstorte zu haben, während auf der anderen dann ein Motiv aus 'Star Wars' oder anderen Serien ist", verrät Thomas Nethen. Wer noch gar nicht an den Kuchen denkt, sondern erst einmal die amtliche Trauung im Blick hat, der kann sich direkt von Eheschließungsexperten beraten lassen: "Bei uns gibt es zwar schon Reservierungen für 2019, aber immer wieder kommen auch Leute, die ganz spontan am gleichen Tag der Entscheidung zu uns kommen", führt Daniela Sonnenberg vom Standesamt aus.

Neben wunderbar blühenden Arrangements von "Blumen Peters", dem Veranstaltungsservice Neumann und der Goldschmiede Anna Bergers gibt es etliche andere Experten zu entdecken. So wird etwa erstmalig Michael Linz von "Smiling Moments" dabei sein, der besondere Fotoautomaten verleiht: "Dazu gibt es dann verschiedene Accessoires, damit es tolle Motive werden, die man sich später immer wieder gerne anschaut. Man kann bestimmte Layouts der Bilder einstellen und natürlich alles sofort ausdrucken."

Für den Eintritt von vier Euro gibt es die Chance, an gleich drei verschiedenen Verlosungen teilzunehmen. Als Hauptpreis wartet ein Warengutschein über 500 Euro.

(cnk)