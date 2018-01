später lesen Gastronomie Vier Mal Döner auf 200 Metern Teilen

Wer in der Dormagener Innenstadt Appetit auf einen Döner oder Ähnliches verspürt, der hat die Qual der Wahl. Denn auf gerade einmal 200 Meter verteilt kämpfen vier Imbisse bzw. Restaurants um Kunden. Nach dem Auszug von "Stratos" und Rückzug auf die Stammlokale in Rheinfeld und Zons ist das Lokal nicht lange ohne Pächter geblieben: Von der anderen Rheinseite kommend, hat eine türkische Familie den "City-Grill" in der Rathaus-Galerie vor wenigen Tagen übernommen.