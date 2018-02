später lesen Lokalsport Vier Medaillen für die Bogenschützen aus Tönisvorst Teilen

Bei den Hallen-Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes (RSB) verbuchten die Bogenschützen der Schießfreunde Freischütz Tell St. Tönis (SFT) tolle Erfolge. Mit insgesamt vier Medaillen und vier Top- Ten-Platzierungen in der olympischen Recurveklasse kehrten die Tell-Schützen aus Lindlar im Bergischen Land zurück. Gleich in ihrem ersten Jahr in der Damenklasse belegte Iris Mikulaschek einen hervorragenden dritten Rang. Das Bronzefinale entschied sie mit 6:4 zu ihren Gunsten. Ebenfalls Bronze sicherte sich Tatjana Kutz mit 504 Ringen bei den Juniorinnen.