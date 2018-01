später lesen Mönchengladbach Vorlesung in Hochschule: Stolpersteine des Alterns Teilen

Twittern

Teilen



Die Hochschule Niederrhein lädt im Rahmen des Faust-Gasthörerprogramms ein zu einer öffentlichen Ringvorlesung zum Thema: "Glück und Unglück - wie planbar ist unser Leben? Interdisziplinäre Betrachtungen eines subjektiven Gefühls". Start ist am 18. Januar von 14.15 bis 15.45 Uhr, Raum V2 (Audimax), in der Hochschule Niederrhein, Webschulstraße 41-43. Das Thema am Donnerstag: "Stolpersteine des Alterns nach 65: Lektionen eines Selbsttests über zehn Jahre" vorgestellt von Prof.