Vorsicht bei der Messe

Die Messe ist eines der wichtigsten Unternehmen für die Stadt. Von ihr profitieren viele Dienstleister und Zulieferer. Hotels, Gastronomie und Taxigewerbe sind auf die vielen Besucher aus aller Welt angewiesen. Wer die Messe führt, ist deswegen von besonderer Wichtigkeit. Uwe-Jens Ruhnau





Das weiß Oberbürgermeister Thomas Geisel - und er will diese Frage deswegen am liebsten vor der Kommunalwahl 2020 geregelt haben. Das ist nachvollziehbar, ebenso bedenkenswert ist jedoch die Option, nicht zwei Messemanager in naher Zeit auszuwechseln. Messechef Werner Dornscheidt über die Altersgrenze hinaus zu beschäftigen, könnte sich auszahlen. Denn die Zuwächse des städtischen Tochterunternehmens und die Ausnahmestellung in der Branche haben viel mit ihm zu tun. Keine Messegesellschaft mit eigenem Gelände ist erfolgreicher. Zudem sollten nicht der Unternehmenschef und sein Nachfolger allzu lange gemeinsam unter einem Dach arbeiten. Mitarbeiter der Messe berichten, dass sich die Belegschaft in den 90er Jahren aufteilte: Die einen gingen zu Claus Groth, die anderen schon zu Hartmut Krebs. Das war nicht gut.