Vortrag in der Graefenthaler Remise

Klaus van Meegen verbindet Edward Snowden und Jan Hus.

Der Förderverein Kloster Graefenthal lädt zum ersten Vortrag des Veranstaltungsjahres 2018 ein. Am Sonntag, 4. Februar, 10.30 Uhr, trägt Klaus van Meegen zum Thema "Edward Snowden begegnet Jan Hus" in der großen Remise des Klosters, Maasstraße 50, in Goch-Asperden vor. "Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zum Reformationsjubiläum erwartet Sie ein Vortrag, in dem es zu einem Zusammentreffen von Jan Hus mit Edward Snowden kommt. Zwei mutige Männer ihrer Zeit", so der Veranstalter.

Der Amerikaner Snowden lebt seit fünf Jahren im Moskauer Exil, da er die Überwachungspraktiken des Geheimdienstes NSA enthüllt hat und ihm in den USA ein Prozess droht. Jan Hus, der Reformator aus Böhmen und ehemalige Rektor der Prager Karls-Universität wurde auf dem Konstanzer Konzil (1414-1418) als Ketzer verurteilt und 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, obwohl ihm König Sigismund freies Geleit zugesichert hatte.

Fördervereinsmitglied Klaus van Meegen aus Goch wird das Leben und Wirken des Theologen Jan Hus, der bis zuletzt seine Überzeugung vertrat, in einem Lichtbildervortrag ausführlich darlegen.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(RP)