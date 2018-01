Vorwärts geht es nur gemeinsam

Bei keiner Begegnung in Duisburg kommen gleichzeitig derart viele sogenannte Multiplikatoren zusammen wie beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer - so auch am gestrigen Abend. Hildegard Chudobba

Die Mercatorhalle war ein würdiger Ort für das Treffen der Vertreter aus Politik, Verwaltung, Stadtgesellschaft und vor allem aus der Wirtschaft, die IHK-Präsident Burkhard Landers gestern Abend begrüßte. Wie immer war der Andrang groß. Gastredner war Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, ein Fachmann in Sachen künstliche Intelligenz, was er mit seinem Vortrag deutlich unterstrich. Ans Mikrofon trat aber zunächst Burkhard Landers, der einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Kammerbezirk warf, zudem neben Duisburg auch noch weite Teile des Niederrheins gehören.

FOTO: Crei

FOTO: Crei

Stark, innovativ, bunt und vielfältig - so sieht der IHK-Präsident sein "Reich". Gemeinsam agiere man zum Wohle der Region und übernehme Verantwortung, zum Beispiel bei der Ausbildung oder auch bei der Integration. Gemeinsam stelle man sich den Herausforderungen der Zukunft wie der unerlässlichen Digitalisierung der Wirtschaft. "Zusammen haben wir den Masterplan ,Wirtschaft für Duisburg' auf den Weg gebracht. Wirtschaft und Stadtverwaltung haben sich auf 60 Maßnahmen verständigt, um den Wirtschaftsstandort Duisburg weiter voranzubringen", erinnerte Landers gestern an eine Initiative im vergangenen Jahr, deren Umsetzung bereits im vollen Gange ist. Gemeinsam, das bedeutet nach den Worten des Präsidenten aber auch, mit angrenzenden Regionen zusammenzurücken. Beispiel sei die in 2017 gegründete Metropolregion Rheinland, zu der der Kammerbezirk gehöre.

Digitalisierung, so Landers, "ist das zentrale Thema in allen Diskussionen über Wirtschaft, über die Veränderung des Arbeitslebens und über die Entwicklung unserer Gesellschaft." Sie werde als die "vierte industrielle Revolution bezeichnet. Ein großes Wort, aber wohl auch passend. Wir erleben schon jetzt jeden Tag, wie sich Kunden- und Lieferantenbeziehungen vollständig verändern." Neue, revolutionäre Produktionsmethoden hielten in der Industrie Einzug; Marketingstrategien müssten von Grund auf neu entwickelt werden. Die Folge seien weit verbreitete Sorgen; Globalisierung werde als Bedrohung empfunden und rufe die Befürworter von Abschottung auf den Plan - aus Landers Sicht genau der falsche Weg. "Wir haben heute die besten Voraussetzungen, diesen Wandel erfolgreich zu unserem Nutzen zu gestalten". Die Konjunktur entwickle sich robust, die öffentlichen Kassen seien gefüllt, die Arbeitslosigkeit auf einem historischen Tiefstand. "Jetzt ist es Zeit, die wirtschaftliche Stärke für die Gestaltung der Zukunftsperspektiven zu nutzen."

Landers beurteilte im Weiteren den eingeleiteten Strukturwandel der Region schon jetzt als gelungen, ungeachtet der Tatsache, dass noch anstehende Veränderungen erneut Härten produzieren würden. Doch der Standort sei ungebrochen interessant für ausländische Investoren, zumal die Region bewiesen habe, dass sie in Zeiten der Globalisierung über große integrative Kräfte verfüge.

Für vordringlich hält Landers in den kommenden Jahren den Breitbandausbau. "Wenn ich von Unternehmern höre, dass sie sich untereinander abstimmen müssen, wer wann was hoch- oder runterlädt, damit die Verbindung nicht zusammenbricht, dann ist das mehr als ein Ärgernis, es ist ein echter Standort-Nachteil." Wichtig sei es, weiterhin aus- und weiterzubilden, Prozesse zu beschleunigen und zugleich Kosten und Aufwand zu senken. "Um bei uns in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, benötigen Sie im Durchschnitt 15 Tage, und Sie müssen bis zu neun unterschiedliche Stellen anlaufen. In Dänemark oder in den USA geht dies in einem Drittel der Zeit", machte Landers deutlich, wie dringend Entbürokratisierung ist. Und auch das leidige Thema Infrastruktur sprach der Kammerpräsident an: "Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz nicht erreichen können und Güter, die ihre Kunden nicht erreichen, vernichten wirtschaftliche Potenziale." Mit dem Neubau der A40-Rheinbrücke, der A59 in Richtung Norden, des Kreuz Kaiserbergs sowie des Karl-Lehr-Brückenzugs kommen besonders auf Duisburg harte Zeiten zu. "Entscheidend wird am Ende sein, wie schnell wir mit den Baumaßnahmen tatsächlich fertig werden. Solange wir kein größeres Infrastrukturprojekt in weniger als zehn Jahren realisieren können, sind wir schlicht nicht gut genug." Die Kammer will dazu in Kürze zu einem Bündnis für Mobilität einladen.