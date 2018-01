Was bei Krankmeldungen wichtig ist

Düsseldorf (RP). Arbeitnehmer haben im Krankheitsfall viele Rechte, Arbeitgeber aber auch - vor allem gegenüber Blaumachern. Wen es bei dem nassen Wetter richtig erwischt hat, bleibt besser daheim. Bei der Krankmeldung gibt es einiges zu beachten. Andreas Kunze





Wann muss eine Krankmeldung eingereicht werden? Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer "unverzüglich" mitzuteilen. So bestimmt es das Entgeltfortzahlungsgesetz. Also am selben Tag, etwa per Anruf oder Mail. "Über die Erkrankung selbst müssen keine Angaben gemacht werden", sagt Hildegard Gahlen, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Essen.





Wann ist ein ärztliches Attest nötig? Die so genannte Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (AUB) ist notwendig, wenn die Krankheit länger als drei Kalendertage dauert. Sie muss dann am vierten Tag vorliegen. Dabei kommt es auf die Kalendertage an, nicht auf die Arbeitstage. Wer etwa am Freitag zu Hause bleibt, muss dafür sorgen, dass der Arbeitgeber bereits am Montag die AUB hat. Von dieser gesetzlichen Regelung sind Abweichungen erlaubt. So kann der Tarifvertrag die Vorlage einer AUB am ersten Tag festlegen, entschied das Bundesarbeitsgericht (Az: 5 AZR 112/02).





Darf der Arbeitgeber die Erkrankung überprüfen? Ja, er darf Mitarbeiter dafür zu Hause besuchen, er kann auch einen Detektiv anheuern. Üblicher ist, dass die Krankenkasse und deren Medizinischer Dienst eingeschaltet wird.





Wie lange gibt es Lohnfortzahlung? Bis zu sechs Wochen wegen einer Krankheit. Dieser Anspruch erneuert sich, wenn der Arbeitnehmer mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.





Kann der Chef wegen einer Krankheit kündigen? Grundsätzlich ja. Aber nur wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig erkrankt, der Betriebsablauf dadurch gestört und eine "ungünstige Gesundheitsprognose" gestellt wird. Der Betroffene kann das mit Attesten und Gutachten widerlegen (Bundesarbeitgericht, Az: 2 AZR 148/01).





Was droht bei einer vorgetäuschten Krankheit? Wer sich krankschreiben lässt, aber etwa putzmunter sein Haus renoviert oder in der Karnevalssitzung herumtobt, muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Ein sofortiger Rauswurf droht ebenso, wenn ein Arbeitnehmer wegen eines nicht gewährten Urlaubes mit der Krankmeldung droht - und sich dann tatsächlich krank meldet.





