später lesen Dinslaken Wasserschutz: Polizei bekommt neue Einsatzboote Teilen

Twittern

Teilen



Die Wasserschutzpolizei nimmt die Überholung ihrer zum Teil maroden Schiffsflotte in Angriff. Wie die Behörde mitteilte, soll die vier Boote starke Rheinflotte der Duisburger Wasserschutzpolizei in den kommenden Jahren ersetzt werden. Geplant ist die Anschaffung jeweils eines neuen Einsatzbootes pro Jahr. Das erste Schiff soll im kommenden Jahr in Duisburg zu Wasser gelassen werden. Aktuell werde die Ausschreibung vorbereitet, sagte Polizeipräsidentin Elke Bartels. Die Kosten für den Austausch liegen bei rund 1,3 Millionen Euro pro Schiff.