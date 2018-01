Wege der Hoffnung für trauernde Eltern

Anke Kleinhanss und Sylvia Schleuter wissen, wie sich Eltern nach dem Tod eines Kindes fühlen. Sie wollen deshalb trauernden Eltern helfen. Julia Brabeck

Ein Kind zu verlieren gehört zu den schlimmsten Dingen, die Eltern passieren können. Nichts ist danach für sie, wie es einmal war, und nichts wird mehr so sein, wie man es geplant hat. Das haben Anke Kleinhanss und Sylvia Schleuter selber erlebt. Ein Autounfall hat Anke Kleinhanss den Sohn genommen, bei Sylvia Schleuter war es eine unerwartete Krankheit. "Man kann lernen, damit zu leben", sagt Kleinhanss. Da dies aber unsäglich schwer ist, wollen die beiden Frauen nun Eltern dabei behutsam begleiten und unterstützen. Dafür haben sie das Projekt "Hoffnungswege" ins Leben gerufen - ein Verein, der sich an hinterbliebene Eltern richtet.

"In Düsseldorf gibt es bislang nur wenige Angebote für trauernde Eltern. Für uns ist es deshalb eine Herzenssache, ein individuelles Angebot für Mütter und Väter nach dem Tod ihres Kindes zur Verfügung zu stellen", sagt Schleuter. Für die Bewältigung von Trauer gebe es keinen Fahrplan. "Der Weg, die Zeit und das Tempo ist bei jedem Trauernden anders", sagt Kleinhanss. Deshalb soll es im Gegensatz zu anderen Angeboten in Düsseldorf keine zeitliche Begrenzung der Teilnahme geben, und es wird auch nicht unterschieden, auf welche Art - also Krankheit, Unfall oder Suizid - das Kind zu Tode gekommen ist. Auch können Eltern das Angebot unabhängig vom Alter des verstorbenen Kindes nutzen. "Ein Kind bleibt für die Eltern immer ihr Kind, unabhängig von seinem Alter", sagt Schleuter.

Beide Frauen bringen bei ihrer Arbeit nicht nur die eigenen Erfahrungen mit, wie das Weiterleben mit dem Tod des eigenen Kindes gelingen kann, sondern sind schon länger in der Trauerbegleitung tätig und haben sich gründlich mit Fortbildungen auf ihr weiteres Ehrenamt vorbereitet. Dieses ist im September mit Einzelbegleitungen gestartet. Dabei werden Gespräche im vertrauten häuslichen Umfeld geführt, die Stärken und Halt bieten sollen. "Anfangs herrscht ja nur Chaos im Kopf und Herzen. Das Begreifen setzt erst viel später ein. Wir hören dann oft einfach nur zu, sind einfach da, urteilen und werten nicht." Im ersten Quartal 2018 wird dann einmal im Monat in Friedrichstadt ein moderierter, etwa zweistündiger Gesprächskreis mit höchstens zwölf Teilnehmern beginnen, denn viele Eltern hätten irgendwann den Wunsch, sich mit anderen Müttern und Vätern auszutauschen. "Eine gemeinsame Trauerarbeit kann sehr hilfreich sein und Mut machen. Die Betroffenen sehen, dass andere es schaffen, mit dem Tod des Kindes zu leben, auch wenn sie sich das vielleicht selber noch nicht vorstellen können."

Bei Hoffnungswege soll aber auch Raum für kreative Trauerarbeit sein. "Wir wollen etwa in einem Kochclub zusammen kochen oder Wanderungen anbieten und damit eine Vernetzung der Eltern untereinander fördern. Denn wenn diese auch über den Gesprächskreis hinaus miteinander in Kontakt bleiben, wäre das gut", sagt Kleinhanss.

Trauerarbeit sei harte Arbeit, die mit viel Schmerzen verbunden sei. "Aber sie ist nötig, damit der Trauernde wieder heil werden kann und eine neue Form von Alltag findet. Unsere Arbeit ist nie einfach, aber sehr lohnend", sagt Schleuter.