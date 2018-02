später lesen Leverkusen Weitere Eltern beschweren sich über die Notfall-Ambulanz Teilen

Nachdem unsere Redaktion am Dienstag über ein Elternpaar berichtet hatte, dass mit seinem Säugling nach langer Wartezeit in der Nacht von der Notfall-Ambulanz am Klinikum Leverkusen nach Solingen geschickt wurde, weil kein Bett mehr frei war, melden sich nun weitere Patienten, die ähnliche Vorfälle schildern. So schreibt eine Mutter aus Kürten, sie sei mit ihrem sechs Wochen alten Säugling in einem Krankenwagen nach Düren geschickt worden. Angeblich seien die Kinderkliniken in Remscheid, Solingen, Düsseldorf, Wuppertal und Köln komplett belegt gewesen. Unschönes Detail: Einen Taxischein für die Rückfahrt stellte ihr offenbar niemand aus. Anja Wollschläger