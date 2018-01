Wenn die Black Gospel Angels heute Abend um 20 Uhr in der Rheinberger Stadthalle einen ihrer zu Herzen gehenden Songs anstimmen, ist Gänsehaut garantiert.

Queen Yahna und Rose Watson führen den Gospel-Chor an, der zu den besten Chören der Welt gehört und seit Jahren ein Millionenpublikum begeistert. Auch der ehemalige US-Präsidenten Barrack Obama und dessen Familie sollen zu seinen Fans gehören.

Rose Watson ist die Ehefrau eines Bischofs in Virginia. Hier leitet sie den Kirchenchor und unterstützt ihren Mann bei der täglichen Arbeit in der Gemeinde. Sie hat insbesondere in Europa schon vor ganz großem Publikum gesungen. Bei verschiedenen Musicals stand sie im Rampenlicht und erwarb sich eine große Fangemeinde.

Das jüngste Album von Rose Watson unter dem Titel "Timeless" stürmt in den USA aktuell die Charts. Es ist auf Platz 6 der Gospel-Hitliste eingestiegen. Das Album hat sie in den Timeless Music Studios in New York-City mit dem Top-Gospel-Produzenten Stanley Brown aufgenommen, der auch schon mit Shirley Caesar, Michelle Williams, Le'Andrea Johnson und vielen anderen gearbeitet hat. Gemixt und gemastert wurde das Werk von einem der besten Soundingenieure der USA, Herbert Powers Jr., der schon für Michael Jackson und Whitney Houston perfekten Sound gemixt hat. Die Timeless CD bietet eine Mischung aus vielen Stilen des Gospels und ist darüber hinaus vom Jazz, Blues und modernen Beats beeinflusst. So ist es kein Wunder, dass das gerade erschienene Album die US-Billboard-Charts erobert.

Bei den Black Gospel Angels ergänzt sich Rose Watson perfekt mit Gospel-Legende Queen Yahna, "Botschafterin von Liebe und Frieden", wie der US-amerikanische Botschafter in Deutschland sie einst nannte. Schon als Kind entdeckte Queen Yahna ihre Liebe zu spiritueller Musik. Sie ist die Tochter des Bischofs J. W. Dennison, der sie stets förderte und ihr eine große Karriere ermöglichte. Queen Yahna gastierte am Broadway in New York, sang auf den größten Bühnen Europas und gilt als beste Interpretin der Gospellieder von Mahalia Jackson.

Aber nicht nur die beiden Stars überzeugen bei den Black Gospel Angels, auch die anderen Mitglieder des Chores verfügen über grandiose Stimmen. Seit Ende Dezember sind die Black Gospel Angels in Deutschland unterwegs und gastieren in einigen der schönsten Gotteshäuser und Konzerthallen. "Lassen Sie sich von den unglaublichen Stimmen, dem gewaltigen Charisma, der puren Leidenschaft und der gelebten Liebe zu Gott mitreißen", rät der Veranstalter.

(jas)