Wenn Jugendliche Cannabis nehmen: Infos für Eltern

Wenn Jugendliche Hasch nehmen, ist das für viele Eltern ein Schock. Deshalb bietet das Suchthilfe-Beratungszentrum der Diakonie an der Hauptstraße 9 in Hochdahl am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr einen Elternabend an. Hintergrund: Jeder siebte Heranwachsende zwischen zwölf und 19 Jahren hat mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert. Vielen Müttern und Vätern fühlen sich in so einem Fall überfordert. Ihnen fehlen Informationen und Kompetenzen, angemessen auf den Cannabiskonsum ihrer Kinder zu reagieren. Die aktuelle Legalisierungsdebatte verunsichert dabei zusätzlich, wenn es darum geht, klar Position zu beziehen.