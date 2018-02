Wer als Polizist sein Auto liebt, der schiebt

In Düsseldorf sind zwei Bundespolizisten mit ihrem Wagen liegengeblieben. Die Szenen danach brachten viele Düsseldorfer zum Schmunzeln: Die Polizisten mussten aussteigen und schieben.

So ein Polizeiauto ist ja auch nur ein Fahrzeug. Manchmal fährt es einfach nicht mehr weiter. Wie der Wagen der Bundespolizei, der am Dienstagnachmittag an der Fischerstraße in Düsseldorf-Pempelfort liegenblieb. Da hieß es: aussteigen, anschieben.

Die Insassen schoben das Fahrzeug beherzt an den Straßenrand, um den Verkehr nicht zu behindern. Ein weiterer Beamter kam mit einem zweiten Wagen dazu und versuchte, seinen Kollegen Starthilfe zu geben - auch das funktionierte nicht.

Auf der Habenseite darf man festhalten, dass so ein Totalausfall bei einer Verfolgungsjagd viel schlimmer gewesen wäre.

(RP)