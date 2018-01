später lesen Tönisvorst Wer macht beim Vorster Umzug mit? FOTO: ROT-WEISS FOTO: ROT-WEISS Teilen

So langsam rückt die heiße Phase des Straßenkarnevals immer näher. Auch wenn der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Vorst bereits vielversprechende Anmeldungen für den Karnevalszug in Vorst hat, würde sie sich sehr freuen, wenn sich weitere Teilnehmer anmelden. Denn wer noch aktiv am Karnevalszug in Vorst am 3. Februar, der um 14.11 Uhr startet, teilnehmen möchte, kann sich bis spätestens 27. Januar, bei Rot-Weiß anmelden. Alle wichtigen Informationen, so wie das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen findet man wie bisher auf deren Webseite unter <a href="http://www.rot-weiss-vorst.de" target="_blank">www.rot-weiss-vorst.de</a> .