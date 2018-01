Werbung für den Niederrhein bei Grüner Woche in Berlin

Alexandra Lenz, Regionalmanagerin der zu einer Vital-Region zusammengeschlossenen Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal, fährt zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin. Auch Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und sein Niederkrüchtener Kollege Kalle Wassong (parteilos) werden vom 19. bis 25. Januar als Vorsitzende der Region "Schwalm - Mittlerer Niederrhein" dort sein, um die Region Besuchern zu präsentieren. Dies teilte Regionalmanagerin Lenz gestern mit.

Die heimische Förder-Region vertritt in diesem Jahr den Niederrhein auf der Messe für Ernährungs- und Landwirtschaft sowie Gartenbau. Gemeinsam mit den drei benachbarten ländlichen Wirtschaftsregionen (Leader) im Regierungsbezirk Düsseldorf habe sich die Region für den Stand und das Bühnenprogramm in der NRW-Halle einiges einfallen lassen, um den Niederrhein mit allen Sinnen erlebbar zu machen, so Lenz: "Dazu gehören eine Blumenkünstlerin, die mit floralem Schmuck bunte Akzente setzt, oder eine Umweltpädagogin, die aus heimischen Bio-Kräutern schmackhafte Kräutersalze herstellt." Auch das Radfahren wolle man in Szene setzen: Ein Kurzfilm führt Gäste bei einer Radtour durch die niederrheinische Landschaft. Lenz: "Uns ist es wichtig, eine positive Atmosphäre vom Leben und Arbeiten am Niederrhein zu vermitteln. Wir möchten zeigen, welche Chancen Vital NRW und Leader für die ländlichen Räume bieten und die Messegäste für unsere Region und unsere Produkte begeistern."

(biro)