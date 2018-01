später lesen Australian Open Wettanbieter glauben an Kerber Teilen

Für den Sportwettenanbieter bwin gehört die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) bei den am Montag beginnenden Australian Open zu den Topfavoritinnen. Bei einer Wiederholung ihres Triumphs von 2016 dürfen sich die Fans über eine Quote von 8,00 freuen. Dieselben Siegchancen werden nur der Weltranglistenersten Simona Halep (Rumänien) und Jelina Switolina aus der Ukraine eingeräumt, Julia Görges (Bad Oldesloe) ist Außenseiterin (19,00). Klarer Favorit bei den Männern ist Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer. Verteidigt der Schweizer seinen Titel erfolgreich, würde bwin nur das 2,75-Fache ausschütten. Ein Überraschungssieg des Hamburgers Alexander Zverev ist mit einer Quote von 15,00 notiert.