Wie erkenne ich einen Herzinfarkt?

Gibt es typische Symptome und Warnsignale für einen Herzinfarkt? Merken Frauen sie anders als Männer? Und wie ist die langfristige Prognose, wenn man einen Herzinfarkt erleidet? Wie schnell soll man den Notarzt unter 112 rufen? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Videofolge "Expertenzeit – Der Nächste bitte!".





Studiogast ist dieses Mal Prof. Ernst Vester, er ist Chefarzt für Kardiologie am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf.





Die Serie wurde im TV-Studio der Rheinischen Post in Düsseldorf gedreht; RP-Medizin-Redakteur Wolfram Goertz moderiert die Sendung und stellt die Fragen.





In der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema Syphilis. Diese Geschlechtskrankheit lässt sich in ihren frühen Stadien sehr gut behandeln und ist trotzdem in Europa auf dem Vormarsch.





Hierzu wird Prof. Mosaan Megahed Experte im Studio sein, er ist Oberarzt der Hautklinik am Universitätsklinikum Aachen.





