Wiebicke eröffnet VHS-Semester

Der Journalist und Philosoph berichtet über eine ungewöhnliche Wanderung.

"Zu Fuß durch ein nervöses Land" - der Philosoph und WDR-Journalist Jürgen Wiebicke lässt Interessierte am 29. Januar um 19.30 Uhr im Dachstudio in der Volkshochschule Dinslaken an seiner Reise durch unser Land teilhaben, auf der Suche nach Menschen, die sich um mehr kümmern als um ihr privates Wohlbefinden - und gerade deshalb glücklich sind. So geht's nicht weiter. Aber wohin sonst? Ein Land im Krisenmodus, die Welt in labilem Zustand - wie lässt sich dennoch ein gutes Leben leben?

Immer mehr Menschen spüren ein zunehmendes Unbehagen daran, dass an dem derzeitigen individualistischen Lebensstil etwas grundsätzlich faul ist. Aber wie er zu ändern wäre, ist immer noch äußerst unklar. Gegen diese Lähmung im Denken und Handeln ist das Wandern seit jeher eine großartige Therapie. Daher ist der Philosoph Jürgen Wiebicke im Sommer vergangenen Jahres einfach losgelaufen, um etwas über den Zustand unserer Gesellschaft zu erfahren, über den Krisenmodus, in dem wir stecken - und um Menschen zu begegnen, die ganz konkret neue Formen des politischen Engagements erproben.

Er trifft Künstler, Millionäre und Sportler, spricht mit Leitern von Jugendhilfezentren und Flüchtlingsheimen, besucht unter anderem ein Schützenfest, Yoga-Sitzungen im Klostergarten und einen Schlachthof. Er stellt fest: Nicht nur angesichts der Flüchtlinge wächst die Bereitschaft, sich um mehr als um den eigenen Vorgarten zu kümmern und sich für ein gelingendes Gemeinwesen einzusetzen.

Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro. Informationen und Anmeldung unter Telefon 02064 41350.

(RP)