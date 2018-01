Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich am Montagabend in der Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dem Fahrer gelang schließlich die Flucht. Der Beifahrer, ein 31-jähriger Mann aus Wesel, wurde vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug befand sich laut Polizeibericht eine geringere Menge Betäubungsmittel.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel das Auto gegen 21.50 Uhr im Bereich der Norbertstraße auf, die Beamten wollten es kontrollieren. Der Fahrer des Pkw ignorierte aber die Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete über den Hansaring, die Komturstraße und die Niederstraße zum Klever-Tor-Platz. Dabei missachtete er mehrere rot zeigende Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Am Klever-Tor-Platz fuhr der Mann in einen schmalen Durchgang, der für Fußgänger vorgesehen ist. Er bremste das Auto abrupt ab und hechtete aus dem Wagen, der weiterrollte und mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Hauswand stieß. Der Beifahrer zwängte sich aus dem Auto und flüchtete in Richtung Kornmarkt, wo er sich zunächst in einer Gaststätte versteckte. Als die Polizeibeamten diese betraten, verließ er das Gebäude durch die Hintertür. Auf einer Terrasse konnten die Polizisten den 31-Jährigen dann festnehmen. Eine Überprüfung ergab laut Polizei, dass gegen den Weseler ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten fanden außerdem eine geringere Menge Betäubungsmittel in dem Auto. Der Fahrer wird noch gesucht.

(RP)