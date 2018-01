Yorgos Ziavras dirigiert "Nussknacker" in Athen

Eine Dienstreise in seine griechische Heimat hat Yorgos Ziavras angetreten. Der junge Musiker, der seit Beginn dieser Spielzeit fest als Repetitor am Gemeinschaftstheater engagiert ist, wird in Athen Tschaikowskys berühmtes Ballett "Der Nussknacker" dirigieren.

Der Choreograf Renato Zanella, der vor einigen Jahren auch mit der damals von Heidrun Schwaarz geleiteten Ballettcompagnie des Gemeinschaftstheaters gearbeitet hat, kreierte für die Nationaloper in Athen eine Version für Kinder.

Zum künstlerischen "Nussknacker"-Team in Athen gehört außerdem Christof Cremer - ebenfalls kein unbekannter Name fürs Krefelder Publikum. Der Bühnen- und Kostümbildner hat 2005 am Niederrhein Mozarts "Zauberflöte" ausgestattet, dafür erhielt er damals den Theater-Oscar der Rheinischen Post. Yorgos Ziavras ist in gewissem Sinne ein Eigengewächs des Theaters Krefeld/Mönchengladbach. Er gehörte von 2014/15 bis 2017 zum Opernstudio Niederrhein. In dieser Zeit dirigierte er zahlreiche Aufführungen verschiedener Produktionen des Musiktheaters, wie die Kinderoper "Die Schöne und das Biest", Giacomo Puccinis "Gianni Schicchi" und das Ballett "Sinfonie des Lebens" mit Musik von Schostakowitsch und Britten. Für das Opernpasticcio "The Gods Must Be Crazy" von Kobie van Rensburg - das nur im Mönchengladbacher Haus zu sehen gewesen ist - übernahm Yorgos Ziavras die musikalische Einstudierung und Leitung; diese wurde bei der Kritikerumfrage von "Die Welt" zu einer der besten Produktionen des Landes NRW für die Spielzeit 2016/17 gewählt.

Es ist nicht Ziavras' erster Auftritt in Griechenland, seit er am Niederrhein verpflichtet ist: Im Juli 2016 dirigierte er die Uraufführung der Oper "Leonce und Lena" des griechischen Komponisten Kornelios Selamsis beim Athener Festival im dortigen Nationaltheater.

(ped)