später lesen Geldern Zähne putzen mit "Frau Zahngesund" Teilen

Twittern

Teilen



ISSUM Zu Jahresbeginn besuchte "Frau Zahngesund" die Kinder im Issumer Krütpasch-Kindergarten. Sie kommt vom Verein Jugendzahnpflege im Kreis Kleve. Gut ausgerüstet mit Bildern, wichtigen Informationen, einer sehr großen Zahnbürste und einem ebenso großen Modell-Gebiss hat sie allen Kindern gezeigt, wie wichtig das Zähneputzen ist und wie man es richtig macht. Dazu gab es auch Erklärungen, wie Milchzähne ausgewechselt werden, was da für uns unsichtbar im Mund geschieht, wann wir am besten unsere Zähne putzen, was gut ist und was nicht so gut ist für unsere Zähne. Zum Abschluss gab's "eine Runde Zähneputzen". Die Vorschulkinder machten das richtig gut. Frau Zahngesund stellte fest: "Übung macht den Meister."