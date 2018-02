später lesen Langenfeld/Monheim Zahl der Arbeitslosen ist auf 3045 gestiegen Teilen

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in beiden Städten ist von Dezember auf Januar um 96 auf 3045 gestiegen; 1533 in Langenfeld, 1512 in Monheim. Das sind zusammen 149 mehr als vor einem Jahr.