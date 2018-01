Zahlreiche Einbrüche in Ratingen

Am Dienstag, dem 16. Januar, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Ringelnatzweg in Ratingen.





Zu dieser Zeit hielt sich ein anwesender Anwohner im Obergeschoss des Wohnhauses auf und hörte plötzlich ein verdächtiges "Klirren" aus dem Erdgeschoss des Hauses. Als er dann nach dem Rechten sah, stellte er die eingeschlagene Terrassentür fest. Der oder die Täter waren jedoch bereits, ohne Beute, geflüchtet und konnten nicht beschrieben werden. An der Terrassentür blieb ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.





In Ratingen- Homberg verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür den Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Ahornstraße. Als der Eigentümer gegen 19:00 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte er im Wohnzimmer die offenstehende Terrassentür sowie schlammige, noch nasse Schuhabdrücke der Täter im Wohnzimmer des Hauses fest. Die Täter hatten sich jedoch bereits vor Eintreffen der Bewohner aus dem Objekt entfernt. Was aus den delikttypisch durchsuchten Wohnräumen fehlte, konnte noch nicht angegeben werden.





Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach Bekanntwerden der Tat verliefen leider ohne Erfolg. Die Tat ereignete sich am Dienstag, dem 16.01.2018, in der Zeit zwischen 07:15- 19:00 Uhr.





An der Straße "Am Teckenberg" in Ratingen- Hösel hebelten unbekannte Täter am Dienstag, dem 16.01.2018, in der Zeit zwischen 12:15-20:45 Uhr, die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und stiegen in das Objekt ein. Im Inneren öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen und durchwühlten alles nach Wertsachen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor.





An der Brandenburger Straße in Ratingen- West verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude. Im Inneren des Objektes hebelten sie anschließend eine Zugangstür zu Büroräumen auf. Was aus den durchsuchten Räumlichkeiten verschwand, steht bisher noch nicht fest. Der Einbruch geschah am Mittwoch, dem 17.01.2018, in dem Zeitraum zwischen 01:40- 07:35 Uhr.





Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.