Zeche: RAG und Investor Ende März beim Notar

Ein wenig frustriert sind Peter Kunz und Ben Burchardt sowie die Mitglieder des Fördervereins der Schachtanlage Niederberg schon. "Die Resonanz auf unseren offenen Brief hält sich in Grenzen", sagte Kunz auf Anfrage der Rheinischen Post. Wie berichtet, waren Kunz und Burchardt Mitte Januar an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie enttäuscht sind, dass sich in Sachen Zechendenkmal derzeit nichts Erkennbares tut.