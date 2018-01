Zum Glück gut aufgestellt

Seit Samstag hängt vor dem ehemaligen Rathaus in Lintorf der Werbebanner des RaKiKa, der auf den großen Kinderkarnevalszug am Tulpensonntag hinweist.





Lintorf (mk). Viel Zeit zum Verschnaufen blieb den jungen Tollitäten am vergangenen Samstag nicht. Nach der Blitzsitzung bei den Roten Funken ging es gleich weiter nach Lintorf, wo sie gemeinsam mit ihren Adjutanten, Vertretern von Vorstand, Präsidium und Freundeskreis des RaKiKas sowie den diesjährigen Schirmherren vor dem ehemaligen Rathaus an der Speestraße das Werbebanner für den Kinderkarnevalszug am 11. Februar aufhingen.





Es wurden Orden verteilt und noch einmal das Sessionslied gesungen. Nach einer kurzen Aufwärmpause mit Pressegesprächen in einer nahe gelegenen Bäckerei ging es gleich weiter zum nächsten Termin, dem Karnevalsgottesdienstes in St. Peter und Paul sowie zu einem Besuch im Haus Salem. "Insgesamt 128 Termine haben die beiden in dieser recht kurzen Session zu absolvieren, bei denen insgesamt 550 Orden und 1.200 Pins verteilt werden wollen", sagte Sandra Bottke, Vorsitzende des Vorstandes. Feuerwehr und Polizei, Schulen und Kindergärten, Stadtwerke und Sparkasse, Landtag und WDR und vieles mehr, stehen für die beiden samt Gefolge noch auf dem Programm. Doch am meisten freuen sich die beiden darauf, beim Karnevalszug oben auf dem Wagen mit zu fahren.





Ein wenig Erfahrung hatten sie schon sammeln können, waren sie doch beide selber einmal Adjutanten eines Kinderprinzenpaares. "Aber dieses Jahr ist es natürlich etwas vollkommen anderes", sagte Frederik I. Es sei ein ganz anders Gefühl, als Prinz den Zuschauern am Straßenrand zuzuwinken und mit vollen Händen die Kamelle unter das Volk zu werfen. In diesem Jahr gebe es sogar Gummibärchen, deren Verpackung ein Bild von Frederik und Helene ziert, verriet Schirmherr Axel Burg. Außerdem wurde das Prinzenschiff gründlich renoviert, da es nach zwanzig jähriger "Dienstzeit" doch etwas in die Jahre gekommen war.





Und dass an den Karnevalstagen sowie der Zeit davor und danach alles rund läuft, ist sicherlich den vielen guten Seelen des Vereins zu verdanken, die planen, mit anpacken und unterstützen. "Es gibt viel zu tun, aber der RaKiKa ist zum Glück gut aufgestellt", sagte Sandra Bottke.





Info: Kinderkarnevalszug: Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr, Lintorf