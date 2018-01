später lesen Dormagen Zustiftungs-Wette: Die ersten 4000 Euro für die Bürgerstiftung FOTO: BS FOTO: BS Teilen

An ihnen führte am Sonntag beim städtischen Neujahrsempfang kein Weg vorbei: Vorstands- und Stiftungsratsmitglieder der Bürgerstiftung Dormagen präsentierten ihre Projekte im Eingangsbereich des Schützenhauses Stürzelberg. Dabei warben sie auch für die neue Zustiftungs-Wette zum zehnjährigen Bestehen: Dadurch sollen bis Ende des Jahres weitere 65.000 Euro - das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Dormagens - für das Stiftungskapital der Bürgerstiftung zusammenkommen, womit es sich von aktuell 357.000 Euro um gut ein Sechstel erhöhen würde. Mit den Erträgen des Kapitals werden soziale, kulturelle und sportliche Projekte in Dormagen unterstützt. Carina Wernig