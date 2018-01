später lesen Lokalsport Zwei Auswärtssiege für Bundesligist BG RW Krefeld Teilen

Mit zwei 6:2-Auswärtssiegen im Gepäck ist das Mehrkampfteam der BG RW Krefeld aus Oberursel und Creidlitz-Coburg zurückgekehrt. Während man insgeheim mit zwei Punkten in Oberursel geliebäugelt hatte, war der Sieg in Creidlitz-Coburg doch eine kleine Sensation. Bei dem ebenfalls abstiegsbedrohten BC Oberursel sah es zunächst in der ersten Spielrunde nicht nach einem Sieg aus. Die Erfolge von Dirk Menzel mit 300:290 in 13 Aufnahmen in der freien Partie gegen Jens Heimerl und Michael Woidowski mit 51:41 in 20 Aufnahmen im Einband gegen Wolfgang Fiebig waren denkbar knapp herausgespielt. Der sehr stark aufspielende Dietmar Rosens sorgte mit seinem Sieg im Cadre 47/2 über Felix Wittkopf mit 127:28 in 15 Aufnahmen zum Gesamtsieg. Lediglich Uwe Matuszak musste sich an diesem Tag im Cadre 47/2 Stefan Henze geschlagen geben. Günter Wagner