Zwei Brandstiftungen in einer Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.30 Uhr haben Unbekannte auf der Beethovenstraße in Rheinhausen die Plane an einem Lkw aufgeschnitten und Gegenstände auf der Ladefläche, darunter die Spanngurte angezündet. Der 44-jährige Lkw-Fahrer war spazieren gegangen und bemerkte wenig später den Qualm. Er rief die Feuerwehr und versuchte den Brand zu löschen. Das gelang wenig später der Feuerwehr. Der Brand beschädigte den Unterboden und den oberen Teil der Plane. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro. In etwa 20 Metern Entfernung stellten die Polizisten fest, dass die Plane eines weiteren geparkten Lkws genauso aufgeschnitten worden war. Der Anhänger dieses Lkws war leer, so dass nichts brennen konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Brandstiftern machen können.