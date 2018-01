Zu unserem Artikel "Das Schaufenster Mettmann befragt Mettmanner Politiker zur Großen Koalition" erreichte uns folgende Leserzuschrift.





"Ihr Beitrag im Schaufenster online von gestern fordert mich als Bürger dieser Stadt ebenfalls zu einem Statement heraus. Nicht nur Politiker sollten die Möglichkeit haben sich zu äußern, auch der Bürger sollte die Gelegenheit haben.





Was sollen denn diese Aussagen der 'Lokalpolitiker' dem Bürger sagen?





1. Wir selbst können nichts entscheiden und folgen lediglich unserer Führungsebene im Bund. Im Zweifel äußere ich hier nicht meine eigene Meinung.





2. Das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 (CDU) ignorieren wir und machen weiter wie bisher. Das gleiche gilt für die SPD. Das 'süße Gift' der Macht überdeckt alle besseren Einsichten. Und Zukunft ist etwas, an dem viele des jetzigen Führungspersonals sowieso nicht mehr teilnehmen werden.





Eine alte Sportregel sagt: Zwei Einbeinige geben zusammen noch keinen guten Läufer ab!





Wer nach Österreich blickt, erkennt die Zukunft in Deutschland. Der Überdruss der Bevölkerung am immer weiter währenden Einheitsbrei der Groko`s wird zum weiteren Niedergang der 'Altparteien' führen. Wer es allen recht machen will und in Wirklichkeit nur den eigenen Machterhalt anstrebt, wird es am Ende niemandem recht machen.





Die Opposition im Bundestag wird viele Möglichkeiten haben ihr eigenes Profil beim Bürger zu schärfen."





Wilfried Hein, Mettmann











