Zwei falsche Techniker stehlen Schmuck in Erkrath

Zwei Betrüger, die sich als Fernsehtechniker ausgegeben haben, stahlen einer Frau am Montagmittag gegen 13.30 Uhr am Kalkumer Feld in Erkrath Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Unter dem Vorwand, die Fernsehanschlüsse und Steckdosen der 74-Jährigen überprüfen zu müssen, betraten die vermeintlichen Mitarbeiter eines Kabelbetreibers die Wohnung der Rentnerin. Während der Wortführer die Frau immer wieder in Gespräche verwickelte, ging der andere Mann, der ihr als Lehrling vorgestellt wurde, durch die Räume. Als die beiden nach zehn Minuten mit ihren "Messungen" fertig waren, verabschiedeten sie sich und verließen die Wohnung.