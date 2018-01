später lesen Solingen Zwei Jahre auf Bewährung für Steuerbetrug Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung: So lautete das Urteil gegen einen Solinger, der Steuern in Höhe von knapp einer Million Euro hinterzogen haben soll. Der Gastronom soll mit seinen Restaurants in Haan und Wuppertal Gewinne erwirtschaftet und nicht in entsprechender Höhe in der Steuererklärung angegeben haben. Als Bewährungsauflage sind 15.000 Euro an die Finanzverwaltung zu zahlen.