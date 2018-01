später lesen Radevormwald Zwei Siege für HSG-Handballer Teilen

Die weibliche C-Jugend der HSG siegte beim Vohwinkel TV mit 11:20-Toren (5:9). Kurz nach der Winterpause kam die HSG nur langsam in Schwung. Die vierte Herrenmannschaft der HSG konnte in einer fairen Partie die III. Mannschaft des Lüttringhauser TV mit 33:7 (14:4) besiegen. Nach langer Pause wusste Daniel Guse mit sechs Treffern und guten Aktionen zu gefallen. In der zweiten Kreisklasse belegen die "Alten Herren" von Trainer Uli Bleckmann punktgleich mit den Tabellenführern den dritten Tabellenplatz. Weitere Tore: Timm Dolenga (7), Christian Schaefer und Jörn Ferner (je 5), Gerwin Kortmann (4), Sascha Sander (3), Uwe Schmidt (2) und Sven Paas (1).