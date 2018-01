Zwei Unbekannte überfallen Taxifahrer - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch gegen 00.25 Uhr ist ein Taxifahrer von zwei Fahrgästen mit einem Messer bedroht worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.





Die beiden Männer waren an der Frankfurter Straße in Düsseldorf-Garath in das Taxi gestiegen.Sie gaben als Ziel den S-Bahnhof Langenfeld-Berghausen an. Am Mühlenweg stiegen die beiden Unbekannten aus. Der Taxifahrer verließ das Fahrzeug mit ihnen, um von dem Duo das Fahrgeld zu kassieren. Daraufhin zogen beide Männer ein Messer. Sie bedrohten damit den 38-jährigen Fahrer und forderten ihn auf, seine Geldbörse mit dem Bargeld herauszugeben. Der Taxifahrer ließ die Geldbörse auf den Boden fallen. Einer der Täter hob das Portemonnaie auf und gemeinsam entfernte sich das Duo mit der Beute zu Fuß in Richtung Baumberger Straße.





Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist ungefähr 25 Jahre alt. Er ist stämmig und soll südländisch aussehen. Er hat eine Glatze und trug zur Tatzeit einen Vollbart. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, kräftig gebaut und hat kurze und leicht lockige schwarze Haare. Die Männer sollen sich in arabischer Sprache unterhalten haben.





Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Telefonnummer 02173/ 288-6310 entgegen.







